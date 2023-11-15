Агрофена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Журавлев Ефрем Михайлович
Отец ребёнка: Журавлев Михаил Маркелович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Журавлев Михаил Маркелович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Журавлев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Журавлев Михаил Маркелович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно