Агрофена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Журавлев Ефрем Михайлович

Отец ребёнка: Журавлев Михаил Маркелович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Журавлев Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Журавлев Михаил Маркелович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Журавлев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Журавлев Михаил Маркелович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Михаил Маркелович

Смерть
Неизвестно
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