Власова Татьяна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
17.04.1910
Городище, Болховский муниципальный район, Орловская область
Указана крестной. 14 17 4 1910 сын Тит Тшлыково крестьянин Болтнев Федор Карпович Пелагея Васильевна Тшлыково крестьянин Демушкин Городищи крестьянка Власова Татьяна Карповна Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно