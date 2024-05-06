Власова Татьяна Карповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Власова Татьяна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Федор Васильевич

Место жительства
17.04.1910
Городище, Болховский муниципальный район, Орловская область
Указана крестной. 14 17 4 1910 сын Тит Тшлыково крестьянин Болтнев Федор Карпович Пелагея Васильевна Тшлыково крестьянин Демушкин Городищи крестьянка Власова Татьяна Карповна Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно

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