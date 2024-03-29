(Мезинцова) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мезинцова) Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Мезинцов Семен Егорович

Мать: Мезинцова Варвара

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