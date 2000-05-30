Корецкая (Суслова) Мария Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1913
Дата смерти30.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1936
Дочь: Бециян Светлана Хрисанфовна
Отец ребёнка: Корецкий Хрисанф Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.05.2000
Харьков, Харківська область