Корецкая (Суслова) Мария Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корецкая (Суслова) Мария Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1913

Дата смерти

30.05.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1936

Дочь: Бециян Светлана Хрисанфовна

Отец ребёнка: Корецкий Хрисанф Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корецкий Хрисанф Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.05.2000
Харьков, Харківська область