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Якушев Андрей Андреевич
Якушев Андрей Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.04.1999
Пол
Мужской
Отец
Якушев Андрей Дмитриевич
1970 г.р.
Мать
Якушева (Гречухина) Ольга Владимировна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1999
Отец:
Якушев Андрей Дмитриевич
Мать:
Якушева Ольга Владимировна
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