Кузякина Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1976
Дочь: Тюшкевич Анна Олеговна
Отец ребёнка: Кузякин Олег Николаевич
Рождение ребёнка
23.11.1983
Сын: Кузякин Александр Олегович
Отец ребёнка: Кузякин Олег Николаевич
Рождение ребёнка
23.11.1983
Сын: Кузякин Александр Олегович
Отец ребёнка: Кузякин Олег Николаевич