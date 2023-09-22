Самойлов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самойлов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Самойлов Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Елизавета ВАсильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизова Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Анатолий

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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