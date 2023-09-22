Самойлов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самойлов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Самойлов Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Елизавета ВАсильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремизова Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Анатолий
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана