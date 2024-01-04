Жгун Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1876 ст.
Дочь: Жгун Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Жгун Ольга Романовна
Рождение ребёнка
27.06.1878 ст.
Сын: Жгун Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Жгун Ольга Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жгун Ольга Романовна
Смерть
Неизвестно