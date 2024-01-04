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Жгун Василий Григорьевич

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.04.1876 ст.

Дочь: Жгун Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Жгун Ольга Романовна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.06.1878 ст.

Сын: Жгун Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Жгун Ольга Романовна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгун Ольга Романовна

Смерть
Неизвестно
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