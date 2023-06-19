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Иосиф Платонов

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: ?

Мать: ?

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1843

Сын: Парфений Иосифов

Мать ребёнка: Евдокия Анисимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1846

Сын: Пётр Иосифов

Мать ребёнка: Евдокия Анисимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1849

Дочь: Мария Иосифова

Мать ребёнка: Евдокия Анисимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1849

Сын: Илья Иосифов

Мать ребёнка: Евдокия Анисимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1854

Сын: Алексей Иосифов

Мать ребёнка: Евдокия Анисимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1857

Дочь: Дария Иосифова

Мать ребёнка: Евдокия Анисимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1859

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Евдокия Анисимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно