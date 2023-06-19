Иосиф Платонов
Место рождения
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1843
Сын: Парфений Иосифов
Мать ребёнка: Евдокия Анисимова
Рождение ребёнка
28.06.1846
Сын: Пётр Иосифов
Мать ребёнка: Евдокия Анисимова
Рождение ребёнка
19.07.1849
Дочь: Мария Иосифова
Мать ребёнка: Евдокия Анисимова
Рождение ребёнка
19.07.1849
Сын: Илья Иосифов
Мать ребёнка: Евдокия Анисимова
Рождение ребёнка
13.02.1854
Сын: Алексей Иосифов
Мать ребёнка: Евдокия Анисимова
Рождение ребёнка
06.03.1857
Дочь: Дария Иосифова
Мать ребёнка: Евдокия Анисимова
Рождение ребёнка
05.08.1859
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Евдокия Анисимова
Смерть
Неизвестно