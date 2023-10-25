Алёшин Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшин Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.74

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.74

Отец: Алёшин Пётр

Мать: Алёшина Антонина

Рождение ребёнка
02.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алёшина Марина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алешина Александра Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёшина Антонина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алёшин Павел Павлович

Мать ребёнка: Алёшина Марина Александровна

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