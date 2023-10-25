Алёшин Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.74
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.74
Отец: Алёшин Пётр
Мать: Алёшина Антонина
Рождение ребёнка
02.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алёшина Марина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алешина Александра Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёшина Антонина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алёшина Марина Александровна