Исакова (Чильдинова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Чильдинова) Ирина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.05.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1875

Отец: Чильдиновъ Захаръ

Мать: Чильдинова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.11.1894

Муж: Исаковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1895

Дочь: Ракова Александра

Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1896

Сын: Епифановъ Николай

Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1899

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1901

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1902

Сын: Исаковъ Степанъ

Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1904

Сын: Исаковъ Григорий

Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1909

Сын: Исаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1914

Сын: Исаковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1916

Дочь: Исакова Ольга

Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1918

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан