Исакова (Чильдинова) Ирина
Место рождения
Дата рождения01.05.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1875
Отец: Чильдиновъ Захаръ
Мать: Чильдинова Варвара
Бракосочетание
11.11.1894
Муж: Исаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.10.1895
Дочь: Ракова Александра
Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.12.1896
Сын: Епифановъ Николай
Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.05.1899
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.01.1901
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.12.1902
Сын: Исаковъ Степанъ
Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.01.1904
Сын: Исаковъ Григорий
Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.02.1909
Сын: Исаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.01.1914
Сын: Исаковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.07.1916
Дочь: Исакова Ольга
Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.05.1918
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Исаковъ Иванъ