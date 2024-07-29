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Ломовцева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1795

Муж: Ломовцев Андрей Савельев

Рождение ребёнка
1795

Сын: Ломовцев Федор Андреев

Отец ребёнка: Ломовцев Андрей Савельев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ломовцева Матрена Андреева

Отец ребёнка: Ломовцев Андрей Савельев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ломовцева Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Ломовцев Андрей Савельев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Ломовцев Данила Андреев

Отец ребёнка: Ломовцев Андрей Савельев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ломовцев Леонтий Андреев

Отец ребёнка: Ломовцев Андрей Савельев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1814

Сын: Ломовцев Семен Андреев

Отец ребёнка: Ломовцев Андрей Савельев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1816
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1834

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