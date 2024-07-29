Ломовцева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Ломовцев Андрей Савельев
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ломовцева Матрена Андреева
Отец ребёнка: Ломовцев Андрей Савельев
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ломовцева Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Ломовцев Андрей Савельев
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Ломовцев Андрей Савельев
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Ломовцев Андрей Савельев
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1814
Отец ребёнка: Ломовцев Андрей Савельев
Упоминание
1816
Смерть
До 1834