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Тризна Борис Романович

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Тризна Роман Дмитриевич

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Образование
1882
Полтава, Полтавська область
Образовательное учреждение: Петровская Полтавская военная гимназия
Военная служба
1890
Осовице, Белостокский уезд, Речь Посполитая, Российская империя
В Осовецкой крепостной артиллерии.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Осовице, Белостокский уезд, Речь Посполитая, Российская империя
Смерть
1915
Осовице, Белостокский уезд, Речь Посполитая, Российская империя
Убит при героической защите крепости Осовец.
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