Тризна Борис Романович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Тризна Роман Дмитриевич
Мать: не указана
Образование
1882
Полтава, Полтавська область
Образовательное учреждение: Петровская Полтавская военная гимназия
Военная служба
1890
Осовице, Белостокский уезд, Речь Посполитая, Российская империя
В Осовецкой крепостной артиллерии.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Осовице, Белостокский уезд, Речь Посполитая, Российская империя
Смерть
1915
Осовице, Белостокский уезд, Речь Посполитая, Российская империя
Убит при героической защите крепости Осовец.