Воробьев Семен Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Семен Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.

Сын: Воробьев Тихон Семенович

Мать ребёнка: Воробьева Надежда Григорьевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Дочь: Анисия Семеновна

Мать ребёнка: Воробьева Надежда Григорьевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.01.1901 ст.

Сын: Воробьев Михаил Семенович

Мать ребёнка: Воробьева Надежда Григорьевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Надежда Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно