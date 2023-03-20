Воробьев Семен Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.
Мать ребёнка: Воробьева Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Дочь: Анисия Семеновна
Мать ребёнка: Воробьева Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
03.01.1901 ст.
Сын: Воробьев Михаил Семенович
Мать ребёнка: Воробьева Надежда Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно