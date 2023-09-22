Ильяс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяс

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.2009

Дочь: Галиуллина Лейла Ильясовна

Мать ребёнка: Галиуллина Гузель Анверовна

Лангепас, город Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиуллина Гузель Анверовна

Смерть
Неизвестно
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