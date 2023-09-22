Ильяс
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.2009
Дочь: Галиуллина Лейла Ильясовна
Мать ребёнка: Галиуллина Гузель Анверовна
Лангепас, город Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно