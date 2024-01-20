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Шагалов Вячеслав Александрович
Шагалов Вячеслав Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шагалов Александр Давыдович
Мать
Шагалова (Скрипкина) Кира Валерьяновна
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шагалов Александр Давыдович
Мать:
Шагалова Кира Валерьяновна
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