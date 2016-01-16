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Царёв Леонид Дмитриевич
Царёв Леонид Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.01.2016
Пол
Мужской
Отец
Царёв Дмитрий Евгеньевич
1987 г.р.
Мать
Царёва (Балашова) Наталья Владимирова
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2016
Отец:
Царёв Дмитрий Евгеньевич
Мать:
Царёва Наталья Владимирова
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