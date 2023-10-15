Романова (Норрис) Кэтлин
Место рожденияг. Сан-Франциско, Калифорния, США
Дата рождения01.03.1935
Дата смерти08.12.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Сан-Франциско, Калифорния, США
Бракосочетание
21.03.1961
г. Сан-Франциско, Калифорния, США
Рождение ребёнка
21.11.1961
Отец ребёнка: Романов Андрей Андреевич
г. Сан-Франциско, Калифорния, США
Рождение ребёнка
20.02.1963
Отец ребёнка: Романов Андрей Андреевич
г. Сан-Франциско, Калифорния, США
Смерть
08.12.1967
г. Сан-Франциско, Калифорния, США