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Романова (Норрис) Кэтлин

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Место рождения

г. Сан-Франциско, Калифорния, США

Дата рождения

01.03.1935

Дата смерти

08.12.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Сан-Франциско, Калифорния, США
Бракосочетание
21.03.1961

Муж: Романов Андрей Андреевич

г. Сан-Франциско, Калифорния, США
Рождение ребёнка
21.11.1961

Сын: Романов Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Романов Андрей Андреевич

г. Сан-Франциско, Калифорния, США
Рождение ребёнка
20.02.1963

Сын: Романов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Романов Андрей Андреевич

г. Сан-Франциско, Калифорния, США
Смерть
08.12.1967
г. Сан-Франциско, Калифорния, США
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