Czartoryska h. Pogoń Litewska (Kwilecka h. Śreniawa) Jadwiga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Czartoryska h. Pogoń Litewska (Kwilecka h. Śreniawa) Jadwiga

Место рождения

Kobylinki

Дата рождения

20.08.1901

Дата смерти

20.01.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Kobylinki
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Czartoryski H. Pogoń Litewska Roman Antoni

Смерть
20.01.1984
Kraków
Похороны
Неизвестно
Puszczykowo, Cmentarz Parafialny, Puszczykowo, Wielkopolskie, Poland