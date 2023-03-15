Czartoryska h. Pogoń Litewska (Kwilecka h. Śreniawa) Jadwiga
Место рожденияKobylinki
Дата рождения20.08.1901
Дата смерти20.01.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Kobylinki
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1984
Kraków
Похороны
Неизвестно
Puszczykowo, Cmentarz Parafialny, Puszczykowo, Wielkopolskie, Poland