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Рубцова -- Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1859

Сын: Рубцов Кузьма Яковлевич

Отец ребёнка: Рубцов Яков Васильеич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.04.1861

Сын: Рубцов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Рубцов Яков Васильеич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.09.1875

Сын: Рубцов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Рубцов Яков Васильеич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.11.1877

Сын: Рубцов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Рубцов Яков Васильеич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Яков Васильеич

Смерть
Неизвестно
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