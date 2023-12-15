Рубцова -- Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1859
Отец ребёнка: Рубцов Яков Васильеич
Рождение ребёнка
09.04.1861
Отец ребёнка: Рубцов Яков Васильеич
Рождение ребёнка
25.09.1875
Отец ребёнка: Рубцов Яков Васильеич
Рождение ребёнка
19.11.1877
Отец ребёнка: Рубцов Яков Васильеич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно