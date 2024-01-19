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Матрена Маркова

Место рождения

Калдево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калдево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
13.02.1870 ст.

Муж: Филипп Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1874 ст.

Сын: Большаков Афанасий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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