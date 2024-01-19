Матрена Маркова
Место рождения
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1870 ст.
Муж: Филипп Иванов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1874 ст.
Сын: Большаков Афанасий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно