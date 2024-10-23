Токмаков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения14.05.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Токмакова Марина Александровна
Мать ребёнка: Токмакова (Баскова) Нина Валентиновна
Рождение
14.05.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Токмакова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Токмакова (Баскова) Нина Валентиновна