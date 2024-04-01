Насырджан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насырджан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, г. Учкурган
Смерть
Неизвестно
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