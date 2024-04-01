Насырджан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, г. Учкурган
Смерть
Неизвестно