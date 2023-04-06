(Engel) Luiza — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Engel) Luiza

(Engel) Luiza

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Engel Johann

Мать: Engel Margarethe

Смерть
Неизвестно