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(Engel) Luiza
(Engel) Luiza
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1880
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Engel Johann
Мать
Engel (Korrell) Margarethe
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец:
Engel Johann
Мать:
Engel Margarethe
Смерть
Неизвестно
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