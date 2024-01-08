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Прасковья Незаконнорожденная
Прасковья Незаконнорожденная
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1851
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Авдотья Яковлевна
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать:
Авдотья Яковлевна
Смерть
Неизвестно
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