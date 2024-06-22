Мудрак Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМудрак Мария

Мудрак Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мудрак Степан Павлович

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мудрак Степан Павлович

Подовинное, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.