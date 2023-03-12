Воинов Ярослав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
губ.секр. Воинов Ярослав Владимирович 26, пот двор. Бенуа Евгения Леонтьевна 18 | Морской кадетский корпус
Смерть
Неизвестно