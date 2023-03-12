Воинов Ярослав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинов Ярослав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1914

Жена: Воинова Евгения Леонтьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
губ.секр. Воинов Ярослав Владимирович 26, пот двор. Бенуа Евгения Леонтьевна 18 | Морской кадетский корпус
Смерть
Неизвестно