Беспалова Ксения Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1896
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Беспалов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
27.08.1899
Отец ребёнка: Беспалов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
10.05.1901
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Беспалов Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно