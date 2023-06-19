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Беспалова Ксения Яковлевна

Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1896

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Беспалов Иван Кузьмич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.08.1899

Сын: Беспалов Иван Иванович

Отец ребёнка: Беспалов Иван Кузьмич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1901

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Беспалов Иван Кузьмич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область