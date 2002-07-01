Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.07.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтулевич Николай

Рождение ребёнка
28.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтулевич Николай

Смерть
?.07.2002
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