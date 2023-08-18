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Ремизова Акилина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евгения Платонова

Отец ребёнка: Ремизов Платон Петров

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Ремизов Захар Платонов

Отец ребёнка: Ремизов Платон Петров

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1845 ст.

Сын: Ремизов Адриан Платонов

Отец ребёнка: Ремизов Платон Петров

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.09.1848 ст.

Дочь: Хиония Платонова

Отец ребёнка: Ремизов Платон Петров

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1850 ст.

Дочь: Настасья Платонова

Отец ребёнка: Ремизов Платон Петров

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремизов Платон Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1850
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