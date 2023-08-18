Ремизова Акилина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евгения Платонова
Отец ребёнка: Ремизов Платон Петров
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Ремизов Платон Петров
Рождение ребёнка
25.08.1845 ст.
Отец ребёнка: Ремизов Платон Петров
Рождение ребёнка
07.09.1848 ст.
Дочь: Хиония Платонова
Отец ребёнка: Ремизов Платон Петров
Рождение ребёнка
20.10.1850 ст.
Дочь: Настасья Платонова
Отец ребёнка: Ремизов Платон Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850