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Шеломов Степан Агеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Шеломов Агей Елисеев (Алексеевич)

Мать: Шеломова Пелагея Карповна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Шарова Матрона Степановна

Мать ребёнка: Шеломова Степанида Герасимова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шеломов Иван Степанович

Мать ребёнка: Шеломова Степанида Герасимова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шеломов Ефим Степанович

Мать ребёнка: Шеломова Степанида Герасимова

Рождение ребёнка
06.01.1810

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Шеломова Степанида Герасимова

Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
05.12.1811

Дочь: Варвара Степановна

Мать ребёнка: Шеломова Степанида Герасимова

Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
03.08.1814

Сын: Шеломов Федор Степанович

Мать ребёнка: Шеломова Степанида Герасимова

Рождение ребёнка
15.03.1817

Дочь: Матрена Степановна

Мать ребёнка: Шеломова Степанида Герасимова

Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шеломов Косьма Степанов

Мать ребёнка: Шеломова Степанида Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеломова Степанида Герасимова

Смерть
После 1858
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