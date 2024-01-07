Шеломов Степан Агеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Шарова Матрона Степановна
Мать ребёнка: Шеломова Степанида Герасимова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Шеломова Степанида Герасимова
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Шеломова Степанида Герасимова
Рождение ребёнка
06.01.1810
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Шеломова Степанида Герасимова
Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
05.12.1811
Дочь: Варвара Степановна
Мать ребёнка: Шеломова Степанида Герасимова
Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
03.08.1814
Мать ребёнка: Шеломова Степанида Герасимова
Рождение ребёнка
15.03.1817
Дочь: Матрена Степановна
Мать ребёнка: Шеломова Степанида Герасимова
Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Шеломова Степанида Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858