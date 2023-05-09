Шапкин Евдоким Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750 или 1758
Дата смерти19.06.1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1750 или 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Максина Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Шапкина Марфа Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Марфа Федоровна
Смерть
19.06.1818
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область