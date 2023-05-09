Шапкин Евдоким Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкин Евдоким Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750 или 1758

Дата смерти

19.06.1818

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Рождение
1750 или 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Шапкин Исай Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Максина Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Шапкина Марфа Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Марфа Федоровна

Смерть
19.06.1818
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область