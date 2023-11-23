Перовская (Андриевская) Елена Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти23.03.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1904
Сын: Перовский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Перовский Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург