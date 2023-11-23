Перовская (Андриевская) Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перовская (Андриевская) Елена Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

23.03.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1904

Сын: Перовский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Перовский Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перовский Николай Васильевич

Смерть
23.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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