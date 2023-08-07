Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.09.1802

Муж: Ерофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.10.1808

Сын: Абрам Ерофеевич

Отец ребёнка: Ерофей Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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