Дарья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1802
Муж: Ерофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.10.1808
Сын: Абрам Ерофеевич
Отец ребёнка: Ерофей Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно