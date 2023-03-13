Анна Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Антипъ Харитоновъ

Рождение ребёнка
1749

Сын: Фома Антиповъ

Отец ребёнка: Антипъ Харитоновъ

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Пелагея Антипова

Отец ребёнка: Антипъ Харитоновъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипъ Харитоновъ