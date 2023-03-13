Анна Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Антипъ Харитоновъ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Фома Антиповъ
Отец ребёнка: Антипъ Харитоновъ
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Пелагея Антипова
Отец ребёнка: Антипъ Харитоновъ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипъ Харитоновъ