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Целых Константин Федотов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Целых Федор

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Гридчина Евдокия Константинова

Мать ребёнка: Целых Марфа Митрофанова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Полянских Мелания Константинова

Мать ребёнка: Целых Марфа Митрофанова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.09.1885

Сын: Целых Захар Константинов

Мать ребёнка: Целых Марфа Митрофанова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.03.1888

Дочь: Александра Константинова

Мать ребёнка: Целых Марфа Митрофанова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.03.1890

Дочь: Дарья Константинова

Мать ребёнка: Целых Марфа Митрофанова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.05.1891

Сын: Целых Сидор Константинов

Мать ребёнка: Целых Марфа Митрофанова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.09.1895

Сын: Целых Аким Константинов

Мать ребёнка: Целых Марфа Митрофанова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.10.1898

Дочь: Параскева Константинова

Мать ребёнка: Целых Марфа Митрофанова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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