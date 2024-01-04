Целых Константин Федотов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Целых Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Гридчина Евдокия Константинова
Мать ребёнка: Целых Марфа Митрофанова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Полянских Мелания Константинова
Мать ребёнка: Целых Марфа Митрофанова
Рождение ребёнка
02.09.1885
Мать ребёнка: Целых Марфа Митрофанова
Рождение ребёнка
23.03.1888
Дочь: Александра Константинова
Мать ребёнка: Целых Марфа Митрофанова
Рождение ребёнка
17.03.1890
Дочь: Дарья Константинова
Мать ребёнка: Целых Марфа Митрофанова
Рождение ребёнка
11.05.1891
Мать ребёнка: Целых Марфа Митрофанова
Рождение ребёнка
09.09.1895
Мать ребёнка: Целых Марфа Митрофанова
Рождение ребёнка
17.10.1898
Дочь: Параскева Константинова
Мать ребёнка: Целых Марфа Митрофанова
Смерть
Неизвестно