Феоктистов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктистов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1977

Сын: Феоктистов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Феоктистова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
13.03.1984

Дочь: Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Феоктистова Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феоктистова Любовь Петровна

Смерть
Неизвестно