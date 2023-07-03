Феоктистов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1977
Сын: Феоктистов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Феоктистова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
13.03.1984
Дочь: Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Феоктистова Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно