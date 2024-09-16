Петров (Яковлев) Петр Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения19.11.1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Яковлева-Петрова (Пантелеймонова) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна
Дочь: Яковлева-Петрова (Пантелеймонова) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна
Дочь: Яковлева-Петрова (Пантелеймонова) Ирина Петровна
Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна
Сын: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Алексей Петрович
Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна
Дочь: Яковлева-Петрова-Тимофеева-Иванова (Пантелеймонова) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна
Сын: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна
Дочь: Яковлева-Петрова (Пантелеймонова) Васса Петровна
Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна
Дочь: Яковлева-Петрова (Пантелеймонова) Иустина Петровна
Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна
Сын: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Михаил Петрович
Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна
Сын: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Николай Петрович
Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна
Дочь: Яковлева-Петрова (Пантелеймонова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна
Дочь: Яковлева-Петрова (Пантелеймонова) Васса Петровна
Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна