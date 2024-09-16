Петров (Яковлев) Петр Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров (Яковлев) Петр Пантелеймонович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.11.1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1791 г.р.

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1811 ст.

Отец: Тимофеев-Иванов (Петров) Пантелеймон Яковлевич

Мать: (Федорова) Татьяна Федоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1829 ст.

Жена: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1830 ст.

Дочь: Яковлева-Петрова (Пантелеймонова) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1832 ст.

Дочь: Яковлева-Петрова (Пантелеймонова) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.04.1834 ст.

Дочь: Яковлева-Петрова (Пантелеймонова) Ирина Петровна

Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1836 ст.

Сын: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Алексей Петрович

Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.05.1838 ст.

Дочь: Яковлева-Петрова-Тимофеева-Иванова (Пантелеймонова) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1840 ст.

Сын: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1841 ст.

Дочь: Яковлева-Петрова (Пантелеймонова) Васса Петровна

Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.1844 ст.

Дочь: Яковлева-Петрова (Пантелеймонова) Иустина Петровна

Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Михаил Петрович

Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1847 ст.

Сын: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Николай Петрович

Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1852 ст.

Дочь: Яковлева-Петрова (Пантелеймонова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1853 ст.

Дочь: Яковлева-Петрова (Пантелеймонова) Васса Петровна

Мать ребёнка: Павлова-Тимофеева (Дмитриева) Матрона Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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