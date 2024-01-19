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(Бондаренко) Татьяна Владимировна
(Бондаренко) Татьяна Владимировна
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Древо
Место рождения
Рига
, Rīga
Дата рождения
13.10.1971
Пол
Мужской
Отец
Бондаренко Владимир Яковлевич
1942 г.р.
Мать
Бондаренко (Илларионова) Лилия Сергеевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1971
Отец:
Бондаренко Владимир Яковлевич
Мать:
Бондаренко Лилия Сергеевна
Рига
, Rīga
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