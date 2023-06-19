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Некрасов-Большаков Иван Михайлович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.01.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1852

Отец: Некрасов-Большаков Михаил Иванов

Мать: Некрасова Евдокия Вуколова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.04.1886

Сын: Некрасов-Большаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1889

Сын: Некрасов-Большаков Василий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1896

Сын: Некрасов-Большаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.01.1899

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно