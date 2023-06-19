Некрасов-Большаков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.01.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1852
Рождение ребёнка
24.04.1886
Сын: Некрасов-Большаков Николай Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Васильева
Рождение ребёнка
20.02.1889
Сын: Некрасов-Большаков Василий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Васильева
Рождение ребёнка
21.06.1896
Сын: Некрасов-Большаков Иван Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Васильева
Рождение ребёнка
18.01.1899
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно