Титов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1881 ст.
Мать ребёнка: Титова Ксения Ивановна
Место жительства
1882 ст.
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно