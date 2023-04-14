Титов Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1881 ст.

Сын: Титов Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Титова Ксения Ивановна

Место жительства
1882 ст.
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно