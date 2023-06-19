Цыбин Терентий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Цыбин Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Афимья Терентьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Авдотья Терентьева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1759