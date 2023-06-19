Цыбин Терентий Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбин Терентий Гаврилов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Цыбин Гаврила

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Афимья Терентьева

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Авдотья Терентьева

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1759
Ржев, город Ржев, Тверская область