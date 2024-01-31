Łapinska (Лапинская) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Лапинский (łapinski) Иван Лукинич (Jan)
Отец ребёнка: Łapinski (лапинский) Lukas (Лука)
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Лапинский (łapinski) Александр Лукинич (Aleksander)
Отец ребёнка: Łapinski (лапинский) Lukas (Лука)
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Лапинский (łapinski) Павел Лукинич (Paweł)
Отец ребёнка: Łapinski (лапинский) Lukas (Лука)
Смерть
Неизвестно