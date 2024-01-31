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Łapinska (Лапинская) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Лапинский (łapinski) Иван Лукинич (Jan)

Отец ребёнка: Łapinski (лапинский) Lukas (Лука)

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Лапинский (łapinski) Александр Лукинич (Aleksander)

Отец ребёнка: Łapinski (лапинский) Lukas (Лука)

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Лапинский (łapinski) Павел Лукинич (Paweł)

Отец ребёнка: Łapinski (лапинский) Lukas (Лука)

Смерть
Неизвестно
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