Матикайнен (Лампинен) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатикайнен (Лампинен) Екатерина Ивановна

Матикайнен (Лампинен) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1923

Муж: Матикайнен Николай Абрамович

Рождение ребёнка
27.06.1923

Сын: Матикайнен Тойво-Иван Николаевич

Отец ребёнка: Матикайнен Николай Абрамович

Рождение ребёнка
30.05.1926

Сын: Матикайнен Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Матикайнен Николай Абрамович

Рождение ребёнка
25.09.1929

Сын: Матикайнен Веийо Николаевич

Отец ребёнка: Матикайнен Николай Абрамович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close