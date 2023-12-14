Матикайнен (Лампинен) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1923
Рождение ребёнка
27.06.1923
Сын: Матикайнен Тойво-Иван Николаевич
Отец ребёнка: Матикайнен Николай Абрамович
Рождение ребёнка
30.05.1926
Сын: Матикайнен Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Матикайнен Николай Абрамович
Рождение ребёнка
25.09.1929
Сын: Матикайнен Веийо Николаевич
Отец ребёнка: Матикайнен Николай Абрамович
Смерть
Неизвестно