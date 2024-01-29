Шанцева Авдотья Яковлевна
Место рожденияладимирской губернии Владимирский округ
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
ладимирской губернии Владимирский округ
Рождение ребёнка
08.10.1869
Дочь: Пелагея Игнатова
Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
11.12.1871
Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
29.12.1874
Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
16.10.1881
Дочь: Параскева Игнатова
Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
26.07.1883
Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
05.11.1884
Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
17.02.1888
Сын: Шанцев Лев Игнатов
Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Устынюк Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно