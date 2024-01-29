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Шанцева Авдотья Яковлевна

Место рождения

ладимирской губернии Владимирский округ

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

ладимирской губернии Владимирский округ
Рождение ребёнка
08.10.1869

Дочь: Пелагея Игнатова

Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.12.1871

Сын: Шанцев Спиридон Игнатьев

Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.12.1874

Сын: Шанцев Василий Игнатов

Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шанцев Макар Игнатьевич

Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.10.1881

Дочь: Параскева Игнатова

Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.07.1883

Сын: Шанцев Николай Игнатов

Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
05.11.1884

Сын: Шанцев Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Шанцев Михаил Игнатов

Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич

Рождение ребёнка
17.02.1888

Сын: Шанцев Лев Игнатов

Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Устынюк Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Шанцев Игнатий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанцев Игнатий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
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