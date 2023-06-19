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Андреева Улита Фёдоровна

Место рождения

Некрасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Некрасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Василий Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Авксентьевич

Фитинино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.02.1849

Сын: Андреев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Авксентьевич

Фитинино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Николай Авксентьевич

Смерть
Неизвестно