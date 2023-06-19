Андреева Улита Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Василий Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Авксентьевич
Рождение ребёнка
18.02.1849
Сын: Андреев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Авксентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно