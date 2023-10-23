Варламова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1969

Дочь: Гребенщикова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Варламов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варламов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Варламов Владимир Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варламов Владимир Викторович

Смерть
Неизвестно
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