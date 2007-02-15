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Плавинская Марина Юрьевна

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

15.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2007

Отец: Плавинский Юрий Алексеевич

Мать: Плавинская Лидия Сергеевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
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