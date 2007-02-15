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Плавинская Марина Юрьевна
Плавинская Марина Юрьевна
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Древо
Место рождения
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
Дата рождения
15.02.2007
Пол
Женский
Отец
Плавинский Юрий Алексеевич
1983 г.р.
Мать
Плавинская (Мелешникова) Лидия Сергеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2007
Отец:
Плавинский Юрий Алексеевич
Мать:
Плавинская Лидия Сергеевна
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
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