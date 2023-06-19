Томбасова Елена Токарева
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
08.?.1895
Рождение ребёнка
08.02.1897
Сын: Агриков Никифор Степанович
Отец ребёнка: Агриков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Агриков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Агриков Степан Михайлович
Бракосочетание
07.?.1911
Рождение ребёнка
05.07.1912
Сын: Томбасов Прокофий Самсонович
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Самсон Ефимович
Рождение ребёнка
19.07.1913
Сын: Томбасов Александр Самсонович
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Самсон Ефимович
Рождение ребёнка
01.02.1916
Дочь: Анна Самсоновна
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Самсон Ефимович
Рождение ребёнка
20.09.1919
Дочь: Раиса Самсоновна
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Самсон Ефимович
Смерть
Неизвестно