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Томбасова Елена Токарева

Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Токарев Никифор Петрович

Мать: Токарева Евдокия Даниловна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1895

Муж: Агриков Степан Михайлович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1897

Сын: Агриков Никифор Степанович

Отец ребёнка: Агриков Степан Михайлович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Агриков Степан Михайлович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Агриков Петр Степанович

Отец ребёнка: Агриков Степан Михайлович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1911

Муж: Томбасов (юньков) Самсон Ефимович

Рождение ребёнка
05.07.1912

Сын: Томбасов Прокофий Самсонович

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Самсон Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1913

Сын: Томбасов Александр Самсонович

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Самсон Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1916

Дочь: Анна Самсоновна

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Самсон Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.09.1919

Дочь: Раиса Самсоновна

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Самсон Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно