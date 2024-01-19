Мария Яковлева
Место рождения
Дата рождения1780 ст.
Дата смерти29.01.1810 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1797 ст.
Муж: Дмитрий Михайлов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.11.1804 ст.
Дочь: Степанида Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Рождение ребёнка
11.07.1806 ст.
Сын: Кирик Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Смерть
29.01.1810 ст.
От горячки
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Марфа Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов