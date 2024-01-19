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Мария Яковлева

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1780 ст.

Дата смерти

29.01.1810 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.11.1797 ст.

Муж: Дмитрий Михайлов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.11.1804 ст.

Дочь: Степанида Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.07.1806 ст.

Сын: Кирик Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
29.01.1810 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От горячки
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Марфа Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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